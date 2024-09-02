شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، ليوم غد، من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وتجمع للمياه وصواعق رعدية وشبه انعدام في مدى الرؤية على المدينة المنورة والعلا وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

