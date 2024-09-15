58 ألف جولة رقابية بجوامع مكة

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، منذ بداية العام 1446، نحو 58,470 جولة رقابية شملت 3.321 جامعًا، و8,714 مسجدًا، و256 مصلى، وشارك في تنفيذ هذه الجولات 542 مراقبًا ومراقبة في مختلف محافظات المنطقة.

وأوضح تقرير صادر بهذا الشأن، أن هذه الجولات تمت خلال شهري محرم وصفر للعام الجاري 1446، بهدف متابعة التزام منسوبي المساجد بأداء مهامهم وتطبيقهم للأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة لضمان الالتزام بها، وكذلك متابعة حالة المساجد والجوامع من حيث النظافة والتشغيل والصيانة؛ بما في ذلك نظافة المباني، وتأهيل المرافق الصحية، ومدى جاهزية الأنظمة الصوتية وأنظمة الإنارة والتكييف، ورصد الملاحظات والمخالفات التي قد تؤثر على راحة المصلين، حيث تم رفع تقارير فورية للجهات المختصة لضمان سرعة معالجتها.

وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود والأعمال التي تقوم بها الوزارة بكافة محافظات المنطقة؛ لأهمية ضمان سير العمل والتأكد من اكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله؛ ليؤدي المصلون صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة، ولاسيما في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تشهد مساجدها كثافة عددية لضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين لتوفير أرقى الخدمات لها.