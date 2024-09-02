شكرا لقرائتكم خبر عن عند التصوير في الحرم.. "الحج" توجه نصائح لضيوف الرحمن بمراعاة الطائفين والمصلين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في إطار سعيها للحفاظ على أجواء روحانية مريحة داخل الحرم المكي، دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى الالتزام بآداب التصوير في أثناء توثيق لحظاتهم الخاصة في الحرم.
وأكدت الوزارة أن من حق الزوار توثيق زيارتهم، بشرط أن يجري التصوير بسرعة ودون التسبب في إزعاج أو تعطيل حركة الطائفين والمصلين.
كما حثت على عدم إطالة الوقوف في مواقع الطواف والصلاة، لتجنب عرقلة حركة السير والحفاظ على سلاسة التنقل داخل الحرم.
وأكدت الوزارة أن من حق الزوار توثيق زيارتهم، بشرط أن يجري التصوير بسرعة ودون التسبب في إزعاج أو تعطيل حركة الطائفين والمصلين.
احترام خصوصية المصلين والطائفينوشددت الوزارة على أهمية احترام خصوصية المصلين والطائفين، مع التأكيد على ضرورة عدم تصوير الأشخاص دون إذن مسبق، خاصة في أثناء أداءهم للعبادات.
كما حثت على عدم إطالة الوقوف في مواقع الطواف والصلاة، لتجنب عرقلة حركة السير والحفاظ على سلاسة التنقل داخل الحرم.