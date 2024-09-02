شكرا لقرائتكم خبر عن عند التصوير في الحرم.. "الحج" توجه نصائح لضيوف الرحمن بمراعاة الطائفين والمصلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار سعيها للحفاظ على أجواء روحانية مريحة داخل الحرم المكي، دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى الالتزام بآداب التصوير في أثناء توثيق لحظاتهم الخاصة في الحرم.

وأكدت الوزارة أن من حق الزوار توثيق زيارتهم، بشرط أن يجري التصوير بسرعة ودون التسبب في إزعاج أو تعطيل حركة الطائفين والمصلين. احترام خصوصية المصلين والطائفين وشددت الوزارة على أهمية احترام خصوصية المصلين والطائفين، مع التأكيد على ضرورة عدم تصوير الأشخاص دون إذن مسبق، خاصة في أثناء أداءهم للعبادات.

كما حثت على عدم إطالة الوقوف في مواقع الطواف والصلاة، لتجنب عرقلة حركة السير والحفاظ على سلاسة التنقل داخل الحرم. بيئة روحانية هادئة وأكدت وزارة الحج والعمرة أن التزام الزوار بهذه التوجيهات يسهم في توفير بيئة روحانية هادئة تسهم في تحسين تجربة الجميع أثناء أداء مناسكهم. كما دعت الجميع إلى الالتزام بالآداب العامة داخل الحرم المكي، بما يضمن احترام قدسية المكان وسلامة وأمان جميع الزوار.

