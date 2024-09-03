شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لابتعاث 500 معلم لدراسة اللغة الصينية في جامعة بكين والان نبدء بالتفاصيل

الدكتور حسن خرمي

خطة 2030

الدمام - شريف احمد - أعلن الدكتور حسن خرمي، وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، أن تدريس اللغة الصينية في المرحلة المتوسطة إلزامياً في المدارس المختارة، مع استمرار تدريسها في المرحلة الثانوية بشكل اختياري.وأوضح أن الوزارة وضعت خطة متكاملة تمتد حتى عام 2030، حيث سيواصل الطلاب الذين بدأوا دراسة اللغة الصينية في الصف الأول متوسط تعلمها حتى الصف الثالث متوسط، ومن ثم انتقالها معهم إلى المرحلة الثانوية.وفي إطار هذه الخطة، أكد الدكتور خرمي أن الوزارة استقبلت حتى الآن 172 معلماً ومعلمة من الصين من أصل 200 مستهدفين خلال العام الجاري، وذلك ضمن مشروع كبير يهدف إلى جلب 800 معلم ومعلمة من الصين لتدريس اللغة الصينية في المملكة.كما تتضمن الخطة ابتعاث معلمين ومعلمات سعوديين لدراسة الماجستير في اللغة الصينية بجامعة بكين، حيث وصل حتى الآن 100 معلم ومعلمة، في إطار خطة تهدف إلى ابتعاث 500 معلم ومعلمة بحلول عام 2030.وأشار الدكتور خرمي إلى أن اللغة الصينية أصبحت جزءاً من المناهج الدراسية في المدارس، جنباً إلى جنب مع اللغة الإنجليزية، مع الحفاظ على الأولوية للغة العربية ومتطلباتها، وتمكين الطلاب من المهارات اللغوية اللازمة.وأعرب عن تفاؤل الوزارة بأن هذا التوجه سيُسهم في بناء مستقبل مشرق ومتميز لأبناء وبنات المملكة.