ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود

أدّى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، عقب صلاة الظهر اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأميرة لطيفه بنت عبدالعزيز آل سعود. كما أدى الصلاة مع ولي العهد، عدد من الأمراء وابن وأحفاد الفقيدة. وقد ووري جثمان الأميرة لطيفه بنت عبدالعزيز آل سعود الثرى في مقبرة العود بالرياض.



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