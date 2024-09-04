شكرا لقرائتكم خبر رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن «محور فيلاديلفيا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار كبير، تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن «محور فيلاديلفيا»، والمحاولات العبثية لتبرير انتهاكاتها المتواصلة لكل القوانين والأعراف الدولية.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، استهتارا بكل الأعراف والقوانين الدولية، وتقويضا للمساعي الحميدة التي تبذل من أجل وقف الحرب، مؤكدا في هذا السياق التضامن التام إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية.

كما جدد دعوة الرابطة الملحة للمجتمع الدولي ليقف وقفة صادقة وجادة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروعة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة لضمان وقف هذا العدوان الوحشي المتواصل.