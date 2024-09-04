مجلس الوزراء يشدد على وقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء في الرياض، حيث تناول المجلس مضمون الاتصالين اللذين أجراهما الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان، وما اشتملا من تأكيده حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة بذل جميع المساعي لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

واطلع المجلس على الرسالة التي بعثها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرئيس وزراء مملكة تونغا، وعلى فحوى لقائه برئيس المجلس الأوروبي.

من جانبه أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك نتائج مشاركة المملكة في عدد من الاجتماعات الدولية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفع بالعمل متعدد الأطراف نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد المجلس بما اشتمل عليه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري من مضامين جسدت حرص البلدين على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.

وتابع مجلس الوزراء تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا دعم المملكة للجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة والعالم أجمع.

وبين أن المجلس أكد أن مناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الصندوق السعودي للتنمية؛ تأتي في ظل تنامي دوره وتعدد إنجازاته على مستوى العالم، ومساهمته في بناء مستقبل مشرق للمجتمعات الأقل نموا والدول النامية.

وفي الشأن المحلي عد أعضاء مجلس الوزراء الأمرين الملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى؛ امتدادا لعناية خادم الحرمين الشريفين بهيئة كبار العلماء، وتجسيدا لحرصه - حفظه الله - على اختيار أعضاء مجلس الشورى من الكفاءات الوطنية التي لها إسهامات في مختلف المجالات لتواصل عطاءها في خدمة الدين والوطن.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا:انضمام وزارة العدل - ممثلة بمركز التدريب العدلي - إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي.

ثانيا:الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

ثالثا:الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية وكل من وزارة التوظيف والعمل في جمهورية كوريا للتعاون في مجال العمل والتوظيف، ووزارة التشغيل والتكوين المهني في الجمهورية التونسية في مجالات العمل.

رابعا:الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التونسية، للتعاون في المجالات الصحية.

خامسا:تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه.

سادسا:تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

سابعا:الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني.

ثامنا:الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في السعودية ووزارة الشؤون القانونية في مملكة البحرين.

تاسعا:تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية - المنبثقة عن جامعة الدول العربية - في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه.

عاشرا:الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في السعودية ومصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين.

حادي عشر:الموافقة على نظام القياس والمعايرة.

ثاني عشر:اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام مالي سابق.

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