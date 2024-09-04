شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مناطق.. خريطة الأمطار الغزيرة على المملكة يوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أماكن هطول الأمطار

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 5 مناطق اليوم الاربعاء، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة وجازان.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: الليث ورهاط ومدركة وهدى الشام والطائف وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعرضيات.المدينة المنورة: المدينة المنورة.الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي والباحة وبني حسن والحجرة وقلوة والمخواة وفرعة غامد الزناد.عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.