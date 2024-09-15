شكرا لقرائتكم خبر عن "حملة ترامب" تكشف عن حالته بعد إطلاق نار في المنطقة المجاورة له والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حملة المرشح الرئاسي دونالد ترامب، تأمين ترامب بعد إطلاق نار في منطقة قريبة منه.

وفي بيان مقتضب على الصفحة الرسمية للحملة، قال ستيفن تشيونغ، مدير اتصالات حملة ترامب، إن "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار في المنطقة المجاورة له، لا مزيد من التفاصيل في هذا الوقت". - محاولة اغتيال دونالد ترامب

وكان دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الرئاسي خلال هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، نجا في 13 يوليو 2024، من محاولة اغتيال في أثناء إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي بالقرب من بتلر، بنسلفانيا.

