شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الصحي يعتمد "القاموس الدوائي" نظامًا موحدًا لترميز الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

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استدامة ومرونة النظام الصحي

الدمام - شريف احمد - اعتمد المجلس الصحي السعودي في اجتماعه 107، الذي عُقد برئاسة وزير الصحة ورئيس المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل، "القاموس الدوائي" نظامًا موحدًا لترميز الأدوية في المملكة.وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع القطاعات الصحية في المملكة باستخدام هذا القاموس في عملية تبادل البيانات الصحية بين مختلف الأنظمة الصحية.ويأتي هذا الاعتماد في إطار تعزيز التكامل بين القطاعات الصحية، وتوحيد آليات التعامل مع الأدوية لضمان تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة ودقة.كما ناقش المجلس، بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة، مجموعة من التقارير المهمة على المستويين المحلي والدولي، كان من أبرزها التقارير المتعلقة باستدامة ومرونة النظام الصحي.وأبدى المجلس اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة للتحديات المستقبلية، وضمان استمرارية ومرونة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة.