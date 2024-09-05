شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: "الداخلية" تحقق في نشر رجل أمن ادعاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة بالوزارة تباشر التحقيق في مخالفة رجل أمن الإجراءات النظامية والتعليمات ونشر ادعاءات بعدم نظاميتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضح المتحدث الأمني بالوزارة، أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في مخالفة أحد رجال الأمن للأنظمة المرعية والتعليمات المبلغة بخصوص كل ما يتعلق بالتظلم من الإجراءات التي اتخذها مرجعه بحقه من خلال نشر ادعاءات بعدم نظاميتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي