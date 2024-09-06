شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. الإسعاف الجوي يباشر حالة مرضية على ارتفاع 3,000 قدم والان نبدء بالتفاصيل

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خدمة الإسعاف الجوي

الدمام - شريف احمد - باشر الإسعاف الجوي لهيئة الهلال الأحمر في منطقة جازان، حالة مرضية على ارتفاع 3,000 قدم في الجبل الأسود بمحافظة الريث، في منطقة وعرة مرتفعة والنائية.وتلقى فرع الهيئة بلاغاً على الرقم (997) من مواطن يفيد بوجود حالة مرضية في مركز الجبل الأسود، يتطلب انتقال الإسعاف الجوي إليها وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لها.يذكر أن خدمة الإسعاف الجوي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لما له من أثر في تسهيل وسرعة الحصول على الرعاية الطبية الطارئة، والحفاظ على روح وصحة الإنسان في كل بقعة من الوطن الغالي.ودعت الهيئة إلى التعاون والتواصل مع الهلال الأحمر عبر تطبيق "أسعفني” أو الاتصال المباشر بالرقم 997 عند حدوث أي طارئ، لضمان الاستجابة الفورية وتقديم الدعم اللازم.