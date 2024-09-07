السعودية | بـ45 مئوية.. الأحساء وحفر الباطن تسجّلان أعلى حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركزُ الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقّعة في المملكة اليوم السبت.

وأوضح المركز أنّ الأحساء وحفر الباطن سجّلتا أعلى درجة حرارة 45 مئوية، فيما سجلت السودةُ أقلَّ حرارة 13 درجة فقط.

وأضاف: أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة اليوم: 44 مئوية في الدمام ورفحاء، و43 درجة في مكة المكرمة وبريدة والخرج ووادي الدواسر وشرورة والتنهات والدهناء والصمان.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها 17 درجة، والباحة 18، والقريات 20 مئوية، وطريف 21 درجة، والطائف 22 درجة.

وتشير توقعات المركز بمشيئة الله تعالى إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة، تمتدّ إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.