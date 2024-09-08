شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ومن جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.