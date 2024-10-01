استعادة مواقع حكومية في أبحر

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها في استعادة الأراضي الحكومية وحماية الممتلكات العامة من التعدي على الواجهات البحرية والشواطئ، وتطبيق الإجراءات النظامية، وإزالة المواقع المخالفة»، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من الواجهات البحرية بصفتها وجهة سياحية واستثمارية.
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