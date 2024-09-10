شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري انطلاق مجلس التنسيق بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل



وعقد سموه ونظيره المصري، جلسة مباحثات رسمية تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث التحضيرات النهائية لانطلاق مجلس التنسيق السعودي المصري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير

الأزمة في قطاع غزة وناقش الوزيران، تكثيف العمل الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة.



حضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للقاهرة.وعقد سموه ونظيره المصري، جلسة مباحثات رسمية تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث التحضيرات النهائية لانطلاق مجلس التنسيق السعودي المصري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.وناقش الوزيران، تكثيف العمل الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة.حضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.