شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : دخلنا مرحلة الهبوط التدريجي للحرارة وتستمر حتى 90 يومًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والمناخ ، أن درجات الحرارة بدأت بالهبوط التدريجي خلال الأيام الماضية .

وأوضح الزعاق خلال فقرته المُذاعة على قناة «العربية» : ” عشنا في الأيام المنصرمة على الدرجات الأحر في العام وخلال أيامنا هذه دخلنا في مرحلة الهبوط التدريجي للحرارة ، والتي ستستمر حتى 90 يومًا”.

وأردف : مع دخول النجم الثاني لمربعانية الشتاء وذلك في منتصف ديسمبر ، سنعيش درجات الحرارة الأخفض في العام .

وستظل الأجواء خلال الأيام المقبلة ما بين الشدة والرخاء لمدة شهرين تقريبًا وهما ديسمبر ويناير ، وما بين الصيف والشتاء يوجد الخريف وهو موسم أصفري والربيع والذي يُطلق عليه برد بياع الخبل عباته .