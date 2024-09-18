شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بزيارة لدولة الكويت الشقيقة، لنقل تعازي القيادة – حفظها الله -، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ولسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد، في وفاة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح – رحمه الله -.

ونقل سموه، تعازي القيادة خلال تقديمه واجب العزاء في الكويت، اليوم، لسمو ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيخ حمد جابر مبارك الصباح، والشيخ فهد جابر مبارك الصباح.

ودعا سموه الله – عز وجل – أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود قد وصل الكويت في وقت سابق، اليوم، حيث كان في استقباله معالي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.