شكرا لقرائتكم خبر عن داخل المملكة وخارجها.. "الشؤون الإسلامية" تدشن فعالياتها باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، فعاليات وبرامج الوزارة للاحتفاء باليوم الوطني الـ94 لتوحيد المملكة، التي تنفذها فروع الوزارة والأمانات المرتبطة والملحقيات الدينية بسفارات المملكة بالخارج، تزامنا مع هذه المناسبة العزيزة.

ونوه خلال التدشين بدعم القيادة الرشيدة لأعمال ومشاريع الوزارة داخل المملكة وخارجها، التي تشمل توحيد خطبة يوم الجمعة القادمة الموافق 17 ربيع الأول الجاري للحديث عن نعمة الأمن والرخاء ووحدة الصف واجتماع الكلمة، إلى جانب إطلاق برامج دعوية " انتماء ونماء ولحمة وطن ونعمة أمن " الذي يتضمن مجموعة كبيرة من المحاضرات والندوات العلمية التي تنفذها وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد بعموم مناطق المملكة بالمساجد والجوامع وعبر التقنيات الحديثة وتستهدف 20 مليون مواطن ومقيم. معارض دولية بالخارج كما تنفذ الوزارة ندوة كبرى بمناسبة اليوم الوطني عبر البث المباشر تستهدف أكثر من 200 ألف من منسوبي المساجد (أئمة، مؤذنين، خطباء، مراقبين ومراقبات) يقدمها معهد الأئمة والخطباء من خلال مشاركة نخبة من العلماء تهدف إلى توعية منسوبي المساجد بالواجب الشرعي تجاه الوطن، وبيان جهود الملك عبدالعزيز وأبنائه الملوك البررة من بعده في بناء الوطن ورقي المواطن، وبيان أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة، والتذكير بنعمة الأمن والأمان وما تشهده هذه البلاد في هذا العهد الزاهر الميون من منجزات بمختلف المجالات.

وتنظم الوزارة معارض دولية بالملحقيات الدينية بسفارات المملكة بالخارج والمراكز الثقافية التي تشرف عليها الوزارة؛ للاحتفاء بهذه المناسبة وإطلاع زوار المعارض على تاريخ المملكة وملامح التطور الذي شهدته منذ توحيدها، وجهود ولاة أمرها في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضايا الأمة والاهتمام بشؤون الحرمين الشريفين بلغات عالمية مختلفة.