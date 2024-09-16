شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني وسفير الصين يستعرضان الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الصينية

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، تشانغ هوا والوفد المرافق له.وتبادلا الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، رئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب سمو وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا.كما حضر المدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد، والدكتور إبراهيم فهد العسكر المستشار القانوني.