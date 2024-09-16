تعليم المزاحمية وضرماء يعقد لقاءً للتوجيه الطلابي

وناقش اللقاء الذي قدمه مشرف التوجيه الطلابي بالمكتب بمشاركة عددا من الموجهيين الطلابيين برامج وخدمات التوجيه الطلابي عبر التحدث حول العنف وأسبابه ومظاهرة ودليل التوجيه وقت الأزمات ودليل توعوي للحد من التنمر وقائمة المشكلات الطلابية ومجالات التوجيه الطلابي وأهدافه والبرامج الوقائية والعلاجية والإنمائية والخدمات المقدمة ودور الموجه الطلابي في لجنة التميز و استخدام برنامج نور الإرشادي.
كما ناقش الخطة الإجرائية لتعزيز الانضباط المدرسي، بنشر ثقافة الانضباط المدرسي، وتعزيز القيم والسلوك الايجابي والتدخل والدعم النفسي.
وفي نهاية اللقاء كرمت مديرة المكتب ورئيس قسم إدارة أداء التعليم إدارة مدرسة ثانوية المزاحمية لاستضافتها اللقاء.
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