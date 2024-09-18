حاضنة للقطاع الوقفي بالمملكة

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية صالح اليوسف، أن مثل هذه الرعايات للقطاع الخيري تسهم في تحقيق أهدافهم التنموية السامية، وتزيد من مستوى اتساع الخدمات التي يقدمونها بجودة عالية وانتشار أكبر، مشيرًا إلى أن جمعية دعم الأوقاف تعمل على مساندة المنظمات الخيرية لتحقيق الاستدامة المالية لهم، حيث أطلقت في وقت سابق العديد من المبادرات نحو تمكين الأوقاف الموجهة للمنظمات الخيرية ولرجال وسيدات الأعمال وجميع أطياف المجتمع الراغبين في تأسيس أوقافهم التي ستوفر الدعم اللوجستي الكامل في مسارات رحلة الوقف كافة من الاستشارات، والتمكين المالي للأوقاف المتعثرة والمتعطلة، وحاضنة الأوقاف، وتطوير أعمال نظار الأوقاف، وتمكين الأوقاف الناشئة.
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