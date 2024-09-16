وأكدت الوزارة أهمية التزام المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الراغبة بتنظيم مسابقات أو تخفيضات بالحصول على ترخيص من الوزارة، حيث يعد تنظيمها دون ترخيص مخالفاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وتراقب الوزارة امتثال المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لاشتراطات تنظيم المسابقات والتخفيضات، ورصد المخالفات وضبط أي ممارسات تجارية وهمية ومضللة للمستهلك.
ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل الى السجن لثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة: إحالة 44 منشأة إلى النيابة العامة لتنظيمها مسابقات وتخفيضات دون الحصول على ترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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