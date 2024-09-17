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من بينها الشرقية.. ضباب خفيف على أجزاء من 5 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من 5 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى الساعة 8 في أماكن أخرى.
وتشمل التأثيرات المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن الضباب

الشرقية: الخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
مكة المكرمة: القنفذة والليث.
جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان.
الجوف: القريات وطبرجل.
عسير: البرك والقحمة.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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