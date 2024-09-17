شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ضباب خفيف على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من 5 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى الساعة 8 في أماكن أخرى.
وتشمل التأثيرات المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
مكة المكرمة: القنفذة والليث.
جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان.
الجوف: القريات وطبرجل.
عسير: البرك والقحمة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أماكن الضبابالشرقية: الخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #المنطقة_الشرقية - #الخبر #الدمام #الظهران ...+1— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 16, 2024
للتفاصيل https://t.co/Z7dJ0m0acv #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/JTYTdljuLK
مكة المكرمة: القنفذة والليث.
جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان.
الجوف: القريات وطبرجل.
عسير: البرك والقحمة.