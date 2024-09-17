شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إحباط 3 محاولات لترويج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

القبض على 3 مواطنين

وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.



وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.