شكرا لقرائتكم خبر عن حتى مساء الغد.. هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة (الخرمة، المويه، تربة، رنية).وتشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء.سبق وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي نجران والمدينة المنورة.