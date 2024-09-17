خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 233 عضوًا في سلك النيابة العامة القضائي

شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يلقي غدًا الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال "الشورى"/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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