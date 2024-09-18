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ولي العهد يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء مجلس الشورى خلال الدورة الـ 9 .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - التقط صاحب السمو الملكي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير ، صورة تذكارية مع أعضاء مجلس الشورى خلال افتتاح أعمال السنة الأولى في الدورة الـ 9.

يلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كما أدى أعضاء مجلس الشيوخ القسم أمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح الجلسة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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