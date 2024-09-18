شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء مجلس الشورى خلال الدورة الـ 9 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقط صاحب السمو الملكي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، صورة تذكارية مع أعضاء مجلس الشورى خلال افتتاح أعمال السنة الأولى في الدورة الـ 9.

يلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كما أدى أعضاء مجلس الشيوخ القسم أمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح الجلسة.