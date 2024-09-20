شكرا لقرائتكم خبر عن عز الوطن 3.. "الداخلية" تحتفي باليوم الوطني في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقيم وزارة الداخلية، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، فعالية "عز الوطن 3" احتفاءً باليوم الوطني الـ 94 للمملكة، خلال الفترة 22 - 23 سبتمبر 2024 من الـ 4 مساءً حتى الـ 11 مساءً في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

وتتضمن فعالية "عز الوطن 3"، عروضاً عسكرية إبداعية بعنوان "راية ورؤية" تجسد مسيرة المملكة وتاريخها وإنجازاتها منذ تأسيسها، تعكس القوة والوحدة الوطنية. عمليات عسكرية ميدانية إضافة إلى جلسات حوارية علمية بعنوان "حوار الأمن والتاريخ" لمناقشة الأحداث التاريخية الرئيسة والتحولات الإستراتيجية التي أسهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وتتاح الفرصة للزوار في "ميدان الشجاعة" للمشاركة في فرضيات وعمليات عسكرية ميدانية، ومعرضاً لإبراز جهود وزارة الداخلية ومنظومتها الأمنية، وتطور قدراتها وخدماتها.

