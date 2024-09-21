أمانة مكة تعلن خريطة إزالة الأحياء الجديدة العشوائية بمكة المكرمة

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 21 سبتمبر 2024 01:47 صباحاً - إن إزالة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة تعد من أبرز خطوات الأمانة العامة في المدينة لتحقيق رؤية المملكة 2030. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل خريطة إزالة الأحياء العشوائية وأهداف هذه الخطوة.

خلفية مشروع إزالة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة

قامت الأمانة العامة في مكة المكرمة بنشر خريطة توضح الأحياء المستهدفة لإزالة العشوائيات، مما يساعد المواطنين والمقيمين على التعرف على المناطق التي ستخضع لعمليات الإزالة. يهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية.

الأحياء المستهدفة في مكة المكرمة

تستهدف عمليات الإزالة عدة أحياء في مكة، منها:

حي الشوقية

حي النسيم

حي الفضل

حي العزيزية

حي النزهة

حي السلامة

حي الشرائع

تعتبر هذه الأحياء من المناطق التي تفتقر إلى المرافق العامة وتحتاج إلى تحسينات جذرية.

لماذا إزالة العشوائيات؟

تتعدد الأسباب التي دفعت أمانة مكة لاتخاذ قرار إزالة الأحياء العشوائية، ومنها:

تحقيق رؤية 2030 : تسعى المملكة لتطوير بيئة سكنية تلبي احتياجات السكان وتعزز من جودة حياتهم.

: تسعى المملكة لتطوير بيئة سكنية تلبي احتياجات السكان وتعزز من جودة حياتهم. نقص البنية التحتية : تعاني العديد من المناطق من افتقارها إلى الخدمات الأساسية، مما يؤثر سلبًا على مستوى المعيشة.

: تعاني العديد من المناطق من افتقارها إلى الخدمات الأساسية، مما يؤثر سلبًا على مستوى المعيشة. سلامة السكان: بعض المباني العشوائية تعاني من ضعف في هياكلها، مما يجعلها عرضة للانهيار ويشكل خطرًا على السكان.

الأهداف المستقبلية

تسعى أمانة مكة من خلال هذا المشروع إلى:

تحسين المظهر العام للمدينة : عبر إزالة المباني القديمة والمتهالكة واستبدالها بمرافق حديثة.

: عبر إزالة المباني القديمة والمتهالكة واستبدالها بمرافق حديثة. تطوير الخدمات العامة : من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للسكان.

: من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للسكان. ضمان سلامة المواطنين: من خلال التخلص من المباني التي تشكل خطرًا على حياة الأفراد.

ختاماً: ان إزالة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة تعد خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة وتطوير المدينة. من خلال هذه الجهود، تسعى المملكة إلى تقديم بيئة سكنية أفضل تضمن سلامة ورفاهية المواطنين، مما يعكس الالتزام بتحقيق أهداف رؤية 2030.