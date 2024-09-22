شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن الملك.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في قمة المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

قمة المستقبل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وفد المملكة في افتتاح قمة المستقبل رفيعة المستوى.وتنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.وضم وفد المملكة كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.كما ضم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.وتبحث القمة أبرز القضايا على الساحة الدولية، والإصلاحات الضرورية الهادفة إلى تعزيز السلام والازدهار والتنمية لدول وشعوب العالم، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز العمل المتعدد الأطراف.