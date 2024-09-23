شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. مكافحة المخدرات تقبض على شخص لترويج مادة الحشيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه (1.1)كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (112350) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (150) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم ومقيمة من الجنسيتين اليمنية والصومالية بمحافظة جدة لترويجهما (10,110) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة حائل لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (170) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

