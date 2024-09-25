مؤسسة التراث تدشن كتاب "الملك سلمان"

دشّنت مؤسسة التراث ، أمس ، كتاب "الملك سلمان", تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني الـ 94 . ورعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التراث غير الربحية, حفل التدشين في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، بحضور رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إداريها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد كبير من المدعوين. وأكد سمو الأمير سلطان بن سلمان في كلمة له بهذه المناسبة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هو أول من راجع الكتاب والصور والمعلومات الواردة في هذا الإصدار المهم، مبينًا أن الاحتفاء بتدشين الكتاب في اليوم الوطني هو تقدير مستحق لوالد الجميع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، الذي أمضى حياته في خدمة دوت الخليج والمواطن، ولازم جميع ملوك هذه البلاد، وعاش مع المواطنين وبين المواطنين، وله تقاطعات مع كل شرائح المجتمع الذين كانوا يأتون إلى مكتبه في قصر الحكم بالرياض بشكل يومي.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - منذ بدايته الأولى في العمل وهو يجاهد في سبيل أمن واستقرار، وتطور دوت الخليج وعمل بهمة وعزيمة وجسارة لتخطي كل الصعوبات والعوائق التي تعترض طريقه وطريق تطور دوت الخليج ونموه. وبيّن سموه أنه تم اختيار مركز الملك عبدالعزيز التاريخي ليشهد إطلاق كتاب "الملك سلمان"، مستعرضًا ملامح من سيرته الاجتماعية والإنسانية، وحرصه على دوت الخليج واستقراره وتطوره، مؤكدًا أنه لم ير خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يتألم إلا حينما يمس دوت الخليج فكان يدافع بقوة.

وأوضح الأمير سلطان بن سلمان، أن سيرة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مع الناس مشهودة وفي أفضل صورة، فأبوابه مفتوحة ومحبته للناس كانت عنوان هذه العلاقة، ولهذا كانت علاقته مع الناس استثنائية, مثمنًا ما تعيشه المملكة اليوم من نهضة قوية وتحول واضح ودقة في مشاريعها ومساراتها ومستهدفاتها، مؤكدًا أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - يخاطب جيل اليوم من الشباب بلغتهم، ويضع المسارات المنتظمة والأعمال المميزة لتحقيق التقدم للوطن والمواطن، وهو ما يعيشه الجميع اليوم.

وبيّن سموه أن نهج هذه الدولة هو انتظام الناس إلى المستقبل والحرص على التطور والتطوير والبناء بثقة وعزم منذ عهد الملك عبدالعزيز وملوك المملكة السابقين - رحمهم الله - ينظرون إلى المستقبل بطريقة بعيدة المدى وهذا ما يجني الجميع ثماره اليوم. يذكر أن الكتاب صدر بمبادرة من مؤسسة التراث غير الربحية وبرعاية من أرامكو السعودية, حيث قام فريق عمل متمكن من الجهتين على إنجاز كتاب يوثق بالصور سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ويُسلّط الضوء على سيرته المباركة ومعاصرته لمؤسس وملوك المملكة -رحمهم الله-، ونشأته في كنف المؤسس ومرحلة النشأة والشباب والأسرة، والمواقع القيادية التي تقلدها ومشاركاته في قيادة تأسيس الدولة الحديثة، وحضوره العالمي وأعماله الجليلة الاجتماعية والإنسانية، والثقافية والتراثية والاقتصادية، ورؤيته المستقبلية. وقد استغرق إنجاز هذا العمل الوطني أكثر من عام، أسهم فيه نخبة من المؤسسات المختصة والمختصين والمهنيين، ويتكون من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ونسخة رقمية تفاعلية، تتزين بما يزيد عن 500 صورة، من بينها واحدة من أقدم الصور التي يعود تاريخها لعام 1938م ، ولقد اختيرت الصُّور من بين أكثر من 10 آلاف صورة، وفق منهج تاريخي يُراعي رصانة التوثيق وقيمة الموضوع.

ويمكن لزوار مركز إثراء الاطلاع على نسخة الكتاب في المتحف لمدة أسبوعين، كما سيتم عرضه في جناح مؤسسة التراث غير الربحية في معرض الكتاب الدولي بالرياض جناح رقم E131 خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 5 نوفمبر 2024م، وسيكون هناك موقع تفاعلي للكتاب على الإنترنت سيتم الإعلان عنه فور جاهزيته على الرابط .