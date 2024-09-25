شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. استدعاء مالك إبل إثر ادعاء تعرض إحداها للطعن والان نبدء بالتفاصيل

شرطة منطقة مكة المكرمة:

استدعاء مالك إبل بمحافظة الطائف إثر ادعاء تعرض إحداها للطعن للتحقق من صحة ذلك، واستكمال الإجراءات النظامية. pic.twitter.com/WaWpXNCliZ — الأمن العام (@security_gov) September 25, 2024

الدمام - شريف احمد - تباشر شرطة مكة المكرمة، ادعاء تعرض إبل للطعن.وأوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه إشارة إلى ما جرى تداوله عن ادعاء تعرض إحدى الإبل في محافظة الطائف للطعن، فقد جرى استدعاء مالكها للتحقق من صحة ذلك، واستكمال الإجراءات النظامية. استدعاء مالك إبل بمحافظة الطائف إثر ادعاء تعرض إحداها للطعن للتحقق من صحة ذلك، واستكمال الإجراءات النظامية. This is a Twitter Status— الأمن العام (@security_gov)