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متوسطة واثلة بن الخطاب تحتفل باليوم الوطني 94 .. فيديو وصور

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الرياض - علي القحطاني - إحتفلت اليوم مدرسة واثلة بن الخطاب بذكرى اليوم الوطني ٩٤ للملكة العربية بوسط جمع ساده الفرح والسرور بين أبنائها الطلاب والمعلمين والوكلاء والإداريين بقيادة مدير المدرسة الأستاذ / محمد بن دخيل القحطاني.

وتشرفت المدرسة بحضور بحضور المشرف الأستاذ/ عبدالرحمن المنيع رئيس قسم الإدارة المدرسية من مكتب تعليم طويق بمناسبة هذا الاحتفال.

كما قام مدير المدرسة بإلقاء كلمة بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا متمنيآ دوام التوفيق والنجاح للجميع.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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