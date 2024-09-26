شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير المنطقة.. تعليم مكة يحتفي باليوم الوطني 94 للمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين تحت شعار "نحلم ونحقق"، وذلك بحضور عدد من ممثلي الدوائر الحكومية بالعاصمة المقدسة.
تضمن الحفل فقرات متعددة بدأت بالنشيد الوطني، وتلاوة القرآن الكريم، ثم ألقيت قصائد شعرية وعروض مرئية، أبرزها قصيدة "الحالمون تحققت أحلامهم" وعرض "السعودية أرض الحالمين".
كما تم تكريم أبناء شهداء الواجب، واختتم الحفل بأوبريت "أنا الوطن" والعرضة السعودية التي شارك فيها الجميع.
احتفال يعكس الوفاء للوطنوفي كلمته بهذه المناسبة، رفع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن سعد الغنام، التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الاحتفال بهذه الذكرى العزيزة يعكس مشاعر الوفاء والولاء للوطن وتجديد العهد بمواصلة مسيرة العطاء والبناء التي أسسها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-
دور التعليم في بناء الأجيالوأوضح الغنام أن التعليم هو الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصقل شخصيته، مشيراً إلى الدور المهم للمؤسسة التعليمية في إعداد أجيال المستقبل القادرة على تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ودعا المعلمين والمعلمات إلى الاستمرار في جهودهم المخلصة التي تُضيء طريق الأجيال وتصنع الفارق.
تضمن الحفل فقرات متعددة بدأت بالنشيد الوطني، وتلاوة القرآن الكريم، ثم ألقيت قصائد شعرية وعروض مرئية، أبرزها قصيدة "الحالمون تحققت أحلامهم" وعرض "السعودية أرض الحالمين".
كما تم تكريم أبناء شهداء الواجب، واختتم الحفل بأوبريت "أنا الوطن" والعرضة السعودية التي شارك فيها الجميع.