شكرا لمتابعة خبر عن مدارس الخليل بن أحمد الأهلية بالطائف تحتفل باليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اختتمت مدارس الخليل بن أحمد الأهلية بالطائف اليوم احتفالات المدارس باليوم الوطني السعودي تحت شعار “نحلم ونحقق 94”، فاكتست المدارس باللون الأخضر، وعلى صوت الأناشيد الوطنية احتفالًا باليوم الذي تأسست فيه المملكة، وتنمي هذه الاحتفالات روح الوطنية والانتماء للوطن لدى الطلاب مما يعزز ارتباطهم بوطنهم، وتنوعت الاحتفالات وشملت العديد من العروض والمشاركات الشعرية والمنبرية.

تأتي احتفالات مدارس الخليل بالسعودية ضمن فعاليات الـ يوم الوطني 94، حيث تركز المدارس على غرز تلك المناسبة الوطنية المهمة في ذهن الطلاب وتعريفهم بتاريخ وطنهم العريق، حيث انتقلت المملكة في تلك الحقبة الزمنية من الشتات إلى الوحدة ومن الجهل إلى العلم وشاهدة المملكة.

وأشار مالك المدارس الأستاذ محمد بن أحمد الزهراني مالك المدارس بأن تعزيز الروح الوطنية لدى الطلاب يمثل فرصة رائعة لتعزيز الوعي الوطني وتقدير التراث الثقافي.

وقدم المدير العام للمدارس الأستاذ سعيد الفقار كلمة تحمل في طياتها حب الوطن ومجالات التطور بين الماضي والحاضر والمستقبل .

واضاف الاستاذ عبدالعزيز بن شاكر الشنبري بأن ذكرى اليوم الوطني نعبر فيه بكل اعتزاز عن فخرنا بأمجاد الوطن وتاريخه.