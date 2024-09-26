شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر "أبشر".. اعرف الخطوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المرور السعودي إتاحة خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية وفق المادة 75 من نظام المرور عبر منصة "أبشر"، دون الحاجة إلى مراجعة مقاره.

وتمكنك هذه الخدمة من تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية الخاصة بالمستفيد. شروط الخدمة - وجود هوية رقمية في منصة "أبشر".

- أن تكون المخالفات قد تجاوزت المدة الخاصة بالاعتراض على المخالفة (30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة).

أن يكون تقديم طلب تمديد مهلة السداد خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على المخالفة. خطوات الخدمة - الدخول على منصة "أبشر".

- خدماتي.

- المرور.

- تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.

التمديد فقط للمخالفات المنصوص عليها في المادة 75 من نظام المرور، ولا يشمل المخالفات المتراكمة المرتكبة قبل تاريخ 18 أبريل 2024.