شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: تساوي الليل والنهار في مكة المكرمة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد مكة المكرمة اليوم تساوي الليل والنهار بطول 12 ساعة لكل منهما؛ حيث تشرق الشمس عند الساعة 6:11 صباحًا وتغرب عند الساعة 6:11 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن السبب وراء تساوي الليل والنهار في مكة المكرمة بعد أسبوع من حدوث الاعتدال الخريفي يرجع إلى مجموعة من العوامل تشمل تميل الأرض حول محورها بمقدار 23.5 درجة تقريبًا وهذا الميل مسؤول عن الفصول واختلاف طول النهار طوال العام وفي يوم الاعتدال الخريفي لا يميل محور الأرض لا نحو الشمس ولا بعيدًا عنها، مما يؤدي إلى تساوي طول الليل والنهار تقريبًا في كل مكان.

وأشار إلى أنه يمكن أن يتسبب الجمع بين خطوط العرض والطول والمنطقة الزمنية في اختلافات طفيفة في توقيت الليل والنهار المتساويين بين مدن المملكة في أيام مختلفة ومع ذلك فإن هذه الاختلافات لا تؤثر بشكل كبير على الاعتدال الخريفي.