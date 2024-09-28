شهادة دولية لمطار الملك فهد بالدمام

حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على شهادة اعتماد تجربة العميل «المستوى الثالث»، وتسلّمها نائب الرئيس للمشروعات والشؤون الهندسية لمطارات الدمام، المهندس هشام حكمي، وذلك خلال مؤتمر ومعرض تجربة العميل الذي نظمه مجلس المطارات الدولي (ACI) في أتلانتا، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام، المهندس محمد الحسني، أن حصول مطار الملك فهد الدولي على هذا الاعتماد الدولي يعكس رسالة مطارات الدمام الرامية إلى تقديم تجربة عملاء سلسة ضمن بيئة آمنة، ابتكارية، ومستدامة، ترتكز على طاقم بشري مميز، كما يؤكد نجاح المطار في تحقيق متطلبات معيارية عالمية ترتبط بتحسين تجربة العميل، الأمر الذي يعكس التزام مطارات الدمام المستمر بتحسين تجربة عملائها، وتقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية.

وبين أن هذا الاعتماد يعد خطوة مهمة ضمن السعي القائم لمواصلة مسيرة مطار الملك فهد الدولي نحو تحقيق التميز التشغيلي، مع التطلع المستقبلي للحصول على شهادتي المستويين الرابع ثم الخامس، الذي يمثل أعلى مستويات الاعتماد في تجربة العميل، بما يسهم في تعزيز مكانة مطار الملك فهد الدولي كأحد المطارات الرائدة على مستوى المنطقة.