شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. حرس الحدود يحبط تهريب 230 كيلوجرامًا من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (230) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير من إحباط تهريب (11) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (160) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

