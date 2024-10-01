شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع داو جونز.. موقف مؤشرات البورصة الأمريكية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين على ارتفاع، فقد ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.04%، أو بما يعادل 17.15 نقطة إلى 42330 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر " ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.4% أو بما يعادل 24 نقطة إلى 5762 نقطة.

وصعد مؤشر "ناسداك" بنحو 0.4%، أو بما يعادل 69 نقطة إلى 18189 نقطة.