الاقتصاد

ارتفاع داو جونز.. موقف مؤشرات البورصة الأمريكية عند الإغلاق

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واس - واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع داو جونز.. موقف مؤشرات البورصة الأمريكية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين على ارتفاع، فقد ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.04%، أو بما يعادل 17.15 نقطة إلى 42330 نقطة.
في حين ارتفع مؤشر " ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.4% أو بما يعادل 24 نقطة إلى 5762 نقطة.
وصعد مؤشر "ناسداك" بنحو 0.4%، أو بما يعادل 69 نقطة إلى 18189 نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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