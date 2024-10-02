شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: لن نقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون دولة فلسطينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على أن المملكة لن تقيم أن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية .

وكان بن فرحان نشر مقالًا في صحيفة «فايننشال تايمز» الأمريكية، تحدث فيه عن حل الدولتين، وذلك في أعقاب إطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وأوضح وزير الخارجية في مقاله أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن قيام دولة فلسطين أولوية المملكة، فهي لديها التزام طويل لتصل لحل النزاع، مؤكداً على أن بلاده أدانت مرارًا جرائم إسرائيل وانتهاكها القانون الدولي .

كما أشار إلى أن السلام الحقيقي لإسرائيل يأتي من الاعتراف بحقوق الفلسطينيين الشرعية، موضحًا أن أصوات الاعتدال يجب أن تطغى على أصوات الصراع .

وأتم الأمير فيصل بن فرحان مقاله ،بأن المملكة لمست مثابرة السلطة الفلسطينية في تهدئة الضفة الغربية رغم العراقيل، مشددًا على أن التعنت الإسرائيلي لا يعمل إلا على زيادة التوتر وتراجع الثقة .