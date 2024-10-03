شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نؤكد أهمية حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أهمية حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية والدبلوماسية.

وأضاف سموه خلال كلمته في القمة الـ 3 لحوار التعاون الآسيوي في قطر، أن المنطقة تواجه العديد من التحديات التي تستدعي تضافر الجهود. الحفاظ على استقرار المنطقة وتابع سموه، أن المملكة تشدد على العمل الآسيوي للحفاظ على استقرار المنطقة.

وقال: نشكر دعم دول التعاون الآسيوي لحل الدولتين واعترافها بدولة فلسطين، مضيفًا: نحث الجميع على دعم حل الدولتين.

وأكد سموه، أن قارة آسيا تتمتع بطاقات هائلة، معلقًا: علينا توحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.