السياحة تعلن تجاوز إنفاق الزوار القادمين للسعودية 92 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي

أعلنت وزارة السياحة عن تحقيق المملكة نموًا في إنفاق الزوّار القادمين من الخارج خلال النصف الأول من عام 2024م بنسبة 8.2% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023م، حيث بلغ إجمالي الإنفاق نحو 92.6 مليار ريال سعودي، كما سجّلت المملكة فائضًا في بند السفر يقدر بنحو 41.6 مليار ريال.

ويأتي الارتفاع في إنفاق الزوّار القادمين إلى المملكة من الخارج، ضمن سلسلة القفزات الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي، حيث تصدرت المملكة قائمة دول مجموعة العشرين في معدل نمو أعداد الزوار الدوليين، وفي معدل نمو الإيرادات السياحية الدولية للأشهر السبعة الأولى من العام 2024م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م، وذلك بحسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وأكدت البيانات الصادرة على فعالية الجهود التي تبذلها المنظومة السياحية للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافةً إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة. ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة وبقية أطراف منظومة السياحة السعودية لتعزيز القطاع السياحي، وإسهامه في نمو الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية.