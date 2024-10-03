المحاكم العمالية تباشر نظر دعاوى العمالة المنزلية

يبدأ اعتبار من اليوم نظر الخلافات العمالية من قبل المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل، ويتشرط ابتداءً على الراغبين في رفع دعاوى تتعلق بخلافات العمالة المنزلية التقدّم أولًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة «رفع دعوى عمالة منزلية»، بحيث تقوم الوزارة بمهامها في الإصلاح والتسوية الودّية.

وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع، ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية للفصل في هذه الدعاوى.

تنظيم الأدوار

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية وتوزيعها حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال لجان «تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم» المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تُسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، مساهمةً بذلك في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية للقوى العاملة.

لائحة عمال الخدمة المنزلية

يذكر ان لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم اوجب على صاحب العمل ان يلتزم بمجموعة من الاشتراطات ومنها ألاَّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي، وألاَّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية، وأن يدفع الأجـر الـمتفـق علـيه فـي نهايـة كل شهـر هجري لعامل الخدمة المنزلية، ما لم يتفـق الطرفـان كتابةً على خلاف ذلك، وأن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك، ويوثق ذلك كتابةً، ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد، وأن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية، وأن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميًا، وأن لا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.

العمالة المنزلية في السعودية لعام 2023

المجموعات الرئيسية للمهن العدد (بالألف) النسبة

الخدم وعمال تنظيف المنازل 1845.73 49.4%

السائقون 1797.34 48.1%

الطباخون 60.62 1.6%

حراس المنازل 22.27 0.6%

المدرسون الخصوصيون والمربيات 4.54 0.1%

مديرو المنازل 2.89 0.08%

مزارعو المنازل 2.45 0.06%

الممرضون في المنازل 1.60 0.04%

خياطو المنازل 1.15 0.04%

الاجمالي 3738.59 100%

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ـ الربع الأخير من العام 2023م