شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: هذا موقفنا من مد القيد الشتوى.. وملف الإعارات واضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن هناك 17 يومًا متبقية من القيد الصيفي، والأسبوع القادم سوف يتم حسم إمكانية استخدام هذه الفترة في إتاحة الفرصة لمد القيد الشتوى من عدمه، مشيرًا إلى أن الأندية لا تزال أمامها شهر كامل ولم يتم قيد أي لاعب جديد حتى الآن، في ظل توقف الدوري المصري حاليا.

وقال حسين في تصريحات تليفزيونية: "الأندية حاليًا تتأني في ملف قيد صفقات جديدة، ولا يزال هناك متسع من الوقت لقيد لاعبين، وبعض الفرق تتمهل حتى اليوم الأخير لقيد اللاعبين، واللواء مشهور مسئول عن شئون اللاعبين ووليد العطار لديه خبرات كبيرة في القيد".

وأضاف: "لم يتم حسم أى قرار بشأن مد القيد وهناك اجتماع لمجلس الإدارة لدراسة الأمر، وسوف يتم شرح كل الأمور، من أجل خدمة جميع اندية الجمعية العمومية في اتحاد الكرة".

وواصل: "الاتحاد الدولي لكرة القدم منح الاتحادات المحلية فرصة لاستغلال الفترات المتبقية من القيد الصيفي، وتمديد فترة الانتقالات الشتوية، لكن لم نستغل هذا الأمر حتى الآن، لأن الأندية لديها شهر كامل للتعاقدات وليس هناك داعٍ للتمديد".

وزاد: "الاتحاد الدولي أيضا حدد ملف الإعارات، وهناك أندية لم يصبح لديها رفاهية ضم لاعبين أو خروج لاعبين في يناير، والاحتياجات قليلة للغاية بالنسبة لبعض الفرق".

وأكمل: "دوري المحترفين يسير بشكل منظم أيضا، وهناك 5 جولات متبقية من الدور الأول.. وهناك احتمالات كبيرة لعدم استخدام الأندية فترة القيد الإضافية".

وزاد: "الاتحاد الدولي أعطى الاتحادات الدولية رخصة استغلال البطولات المختلفة لاستخدام ملف تمديد القيد، والموضوع أخذ أكثر من حجمه، وتم تسريب الموضوع بشكل يوحي بوجود أمر معين، وهذا غير صحيح، وحازم إمام تعرض للظلم في أمور كثيرة وهو موجود مع منتخب مصر حاليًا، وروي فيتوريا لا أحد يتدخل في عمله مطلقا، واتحاد الكرة لا يتدخل في عمل مدربي المنتخبات مطلقا".

وأكد: "لدينا العديد من البطولات المحلية والقارية، لذلك الاتحاد الدولي يسعى لمنح كل الأندية فرص للتغلب على الارهاق، وجلب احتياجاتها في فترات الانتقالات الشتوية والصيفية".

وحول ملف الإعارات، قال: "هناك تعليمات واضحة في هذا الشأن من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكل نادٍ لديه 7 لاعبين من حقهم إعارتهم على مدار الموسم الكامل".

وأوضح أن تصريح حمادة أنور أثار بلبلة بالفعل، وقد يكون خانه التوفيق في ذلك، مشيرا إلى أن البعض يحاول استغلال أي أمور من أجل الهجوم ضد اتحاد كرة القدم وحازم إمام، والروح جيدة للغاية حاليا في معسكر منتخب مصر بين الجميع، ولا يجب إثارة الأزمات.

وأكد عامر حسين، أن اللائحة لم تحدد عدد اللاعبين الفلسطينين في قائمة أي نادٍ، ولا يوجد ما يمنع ضم أكثر من لاعب في كل الفرق المصرية.