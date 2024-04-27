كولر يصدم ثنائي الاهلي بقرار حاسم

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي صدمة إلى كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بوضعهم تحت التقييم.

ووضع كولر كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر تحت التقييم حتى نهاية الموسم الجاري؛ لتحديد موقفهما النهائي من الاستمرار مع الفريق من عدمه خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضًا: سر احتفال محمد عبد المنعم المثير للجدل في مباراة مازيمبي

وخرج الثنائي من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تراجع مستواهم الفني، وعدم قناعة المدرب البرتغالي بمردودهم مع الفريق الأحمر.

وكان المارد الأحمر قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

وضرب النادي الاهلي موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد أن تأهل بطل تونس لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على صن داونز في نصف النهائي.

ويعتبر المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين