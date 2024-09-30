منافسات قوية في بطولة الجمهورية للشركات للكياك بنادي يخت الجيزة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت بطولة الشركات للكياك والتي اقيمت بنهر النيل بالقاهره امام نادي يخت الجيزه منافسات قوية بين الهيئات و اللاعبين المشاركين في البطولة.

حيث اقيمت البطولة في مراحل تحت 40 سنه و تحت 50 سنه و فوق 50 سنه بمشاركة 6 هيئات وهي: قناة السويس ، البنك الاهلي المصري ، بنك مصر ، الشركه الشرقيه للدخان ، ترسانه الإسكندريه ، شركة الادويه بالإسكندرية.

وأدار البطوله طه صقر مقرر اللعبه باتحاد الشركات وتولى رئاسة لجنة التحكيم بالبكولة .

الحكم الدولي عصام فخري

وحرص محمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات على حضور البطولة وقام بتكريم اللاعبين الفائزين عقب انتهاء المنافسات.

كما حضر منافسات البطولة ومراسم التتويج كل من: العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الاتحاد المصري للكانوي و الكياك و اللواء احمد كامل عضو مجلس إدارة الاتحاد و مصطفي ابو زيد أمين صندوق نادي يخت الجيزة.