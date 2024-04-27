الامارات | "ليفربول يحترق".. مشادة بين صلاح وكلوب ونونير يفصل بينهما! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل المهاجم المصري محمد صلاح في مشادة كلامية مع مدربه الألماني يورغن كلوب أثناء مباراة ليفربول مع وست هام، اليوم السبت، في الجولة الـ 35 الدوري الإنجليزي والتي انتهت بنزيف جديد لـ"الريدز" إثر التعادل 2-2.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه صلاح غاضباً خلال استعداده للمشاركة في المباراة عند الدقيقة 79 بعدما جلس احتياطياً خلال اللقاء، وتلاسن كلا الطرفين وكادت الأمور تخرج عن السيطرة لولا تدخل اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز ليحول بينهما.

وقال موقع "ذي أتلتيك" إن محمد صلاح صرح بعد انتهاء المباراة: "إذا تحدثت اليوم، ستشتعل الأمور"، فيما رد كلوب على أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحافي: "لست في المزاج المناسب للتحدث بشأن ذلك على الإطلاق.. تحدثت مع صلاح داخل غرفة الملابس، وانتهى الأمر".

يذكر أن ليفربول واصل نزيف النقاط للمباراة الرابعة في آخر خمس مواجهات ويحتل المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال "المتصدر" (لعب مباراة أقل)، ونقطة واحدة عن مانشستر سيتي الثاني (لعب مباراتين أقل).